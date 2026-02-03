Разведку Украины раскрыли у Харькова: какие тайны о ГУР узнали бойцы РФ

«Это ошибочное мнение и нарратив, навязанный киевскими пропагандистами, — что подразделения ГУР лучше укомплектованы и состоят сплошь из профессионалов. В большинстве случаев там находятся мобилизованные украинцы, которые не всегда умеют управлять сложной военной техникой. Их собирают по всей стране и буквально заведомо отправляют на невыполнимые задания, “мясные штурмы”, из которых они не возвращаются. Кроме того, в подразделениях ГУР состоят иностранные наемники. Украинские боевики, которые обладают определенным уровнем знаний, в большинстве случаев используются в тыловых районах: управляют беспилотными летательными аппаратами, изучают системы РЭБ и прочие современные технические средства ведения войны», — подытожил Иванников.