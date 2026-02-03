Разведку Украины раскрыли у Харькова: какие тайны о ГУР узнали бойцы РФ

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил aif.ru, почему отбивать у ВС РФ утраченные опорные пункты в Харьковской области возле населённого пункта Симиновка Киев бросил боевиков ГУР.
Как сообщалось, противник попытался вернуть утраченные позиции, проведя одну контратаку силами спецподразделений ГУР МОУ, однако успеха не имел и с потерями отошел на исходные позиции.
«Боевиков ГУР бросили в смертельную контратаку, чтобы показать украинскому обществу, что подобные подразделения являются самостоятельной и важной в военном отношении силой, которой на самом деле не является. Своеобразная “реклама” такого подразделения необходима для пиара ВСУ, и поэтому используются все возможности для того, чтобы создать образ Главного управления разведки как структуры, имеющей возможности отбивать опорные пункты», — сказал Иванников.
При этом эксперт отметил, что информация о том, что подразделения ГУР лучше укомплектованы и состоят из более профессиональных военных, в отличие от других бригад ВСУ, на сегодняшний день является заблуждением.
«Это ошибочное мнение и нарратив, навязанный киевскими пропагандистами, — что подразделения ГУР лучше укомплектованы и состоят сплошь из профессионалов. В большинстве случаев там находятся мобилизованные украинцы, которые не всегда умеют управлять сложной военной техникой. Их собирают по всей стране и буквально заведомо отправляют на невыполнимые задания, “мясные штурмы”, из которых они не возвращаются. Кроме того, в подразделениях ГУР состоят иностранные наемники. Украинские боевики, которые обладают определенным уровнем знаний, в большинстве случаев используются в тыловых районах: управляют беспилотными летательными аппаратами, изучают системы РЭБ и прочие современные технические средства ведения войны», — подытожил Иванников.
Ранее Иванников рассказал, какие потери мог понести противник при попытке отбить у ВС РФ утраченные опорные пункты в Харьковской области возле населённого пункта Симиновка. Эксперт объяснил, почему такие действия ВСУ называют «атаками смертников».