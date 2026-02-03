Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске изменят схему движения и парковки на семи улицах

В Новосибирске введут новые ограничения движения и парковки на семи улицах Октябрьского района и Центрального округа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник: Сиб.фм

На улице Обской введут одностороннее движение на участке от дома № 4 по улице Добролюбова до улицы Большевистской.

В Центральном округе также появятся новые ограничения на остановку и стоянку автомобилей. На улице Сибирской — от Вокзальной магистрали до улицы Нарымской — установят дорожные знаки «Стоянка запрещена по чётным и нечётным числам» с табличкой «Работает эвакуатор».

Запрет на остановку грузового транспорта введут на улице Владимировской и во 2-м Паромном переулке. Кроме того, остановка и стоянка всех транспортных средств будут запрещены на улицах Ядринцевской, Шапошникова, Победы и в безымянном проезде со стороны улицы Нарымской.

Монтаж дорожных знаков начнётся после 23 февраля. Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожных знаков.