В Новосибирске изменят схему движения и парковки на семи улицах

На улице Обской введут одностороннее движение на участке от дома № 4 по улице Добролюбова до улицы Большевистской.
В Центральном округе также появятся новые ограничения на остановку и стоянку автомобилей. На улице Сибирской — от Вокзальной магистрали до улицы Нарымской — установят дорожные знаки «Стоянка запрещена по чётным и нечётным числам» с табличкой «Работает эвакуатор».
Запрет на остановку грузового транспорта введут на улице Владимировской и во 2-м Паромном переулке. Кроме того, остановка и стоянка всех транспортных средств будут запрещены на улицах Ядринцевской, Шапошникова, Победы и в безымянном проезде со стороны улицы Нарымской.
Монтаж дорожных знаков начнётся после 23 февраля. Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожных знаков.