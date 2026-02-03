В Новосибирске изменят схему движения и парковки на семи улицах

Запрет на остановку грузового транспорта введут на улице Владимировской и во 2-м Паромном переулке. Кроме того, остановка и стоянка всех транспортных средств будут запрещены на улицах Ядринцевской, Шапошникова, Победы и в безымянном проезде со стороны улицы Нарымской.