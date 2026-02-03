В Омской области резко выросла зарплата у промоутеров, маляров и страховых агентов

Рост суммы выше, чем на 38% произошел в 56-ти профессиях, по которым были открыты вакансии в Омской области в прошедшем году. Самый значимый прирост зарплатной медианы произошел в вакансиях для промоутеров, она увеличилась на +150% в 2025 году относительно 2023-го и доходит на данный момент до 75 000 рублей. Кроме того, в списке профессий с высоким ростом зарплатных предложений — маляры, штукатуры (+126%, до 169 900 рублей), страховые агенты (+78%, до 80 000 рублей).