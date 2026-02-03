Ричмонд
В Омской области резко выросла зарплата у промоутеров, маляров и страховых агентов

Сравнение вакансий, открытых в регионе в 2025 и в 2023 году, показало, что несмотря на среднюю динамику предлагаемых зарплат на +38% за три года, для ряда профессий предложения выросли значительно выше рынка.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики сайта по поиску работы hh.ru опубликовали исследование, в котором дается информация о резком росте зарплат в Омской области у определенных специалистов. Повышенный рост оплаты труда отмечен у промоутеров, маляров и страховых агентов.

Рост суммы выше, чем на 38% произошел в 56-ти профессиях, по которым были открыты вакансии в Омской области в прошедшем году. Самый значимый прирост зарплатной медианы произошел в вакансиях для промоутеров, она увеличилась на +150% в 2025 году относительно 2023-го и доходит на данный момент до 75 000 рублей. Кроме того, в списке профессий с высоким ростом зарплатных предложений — маляры, штукатуры (+126%, до 169 900 рублей), страховые агенты (+78%, до 80 000 рублей).

Также существенный рост зарплат (от 50 до 70%) произошел у монтажников, разнорабочих, сварщиков, слесарей, водителей, агентов по недвижимости, менеджеров по туризму, коммерческих директоров, автомойщиков, менеджеров по продажам и начальников производств. Показательно, что почти половина из этого списка — представители рабочих профессий.