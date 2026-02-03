Можно ли заранее оформить «красивые» номера на авто или подарить их в Казахстане

С 5 января 2026 года в Казахстане стала доступна услуга по выбору желаемой комбинации цифр и букв для государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ) транспортного средства. Стоимость ГРНЗ повышенного спроса составляет 10 МРП, или 43 250 тенге в 2026 году. Для VIP-номеров ставки пошлин могут варьироваться от 15 до 285 МРП, что эквивалентно сумме от 64 875 до 1 232 625 тенге.
Министерство внутренних дел РК (МВД) ответило на запрос редакции NUR.KZ, что ГРНЗ с желаемой комбинацией имеют свои особенности. Каждый гражданин может забронировать желаемый номер до регистрации транспортного средства, даже до покупки автомобиля. Однако это возможно только после уплаты пошлины за услугу по выдаче ГРНЗ, которая закрепляется за ИИН лица. Если автомобиль не был куплен, а номер оформлен, то срок хранения изготовленного и не присвоенного ГРНЗ не ограничен, согласно нормативным правовым актам.
Важно помнить, что если ГРНЗ сдается в спецЦОН после снятия автомобиля с учета, его можно бесплатно хранить и получить обратно только в течение 30 дней. Если срок превышен, знак уничтожат, и для повторной выдачи потребуется изготовление дубликата. За это взимается пошлина в размере 2,8 МРП, или 12 110 тенге.
Пункт 23 Правил государственной регистрации и учета транспортных средств разрешает сохранять VIP-номера даже при смене региона страны, что ранее было невозможно.
Казахстанцы могут передать свои номера повышенного спроса родственникам: родителям, детям или супругу/супруге. Также к таким лицам относятся правопреемники прежнего владельца в случае наследования. Для передачи номеров потребуются заявление прежнего владельца, документы, подтверждающие родство или наследование, и оплата пошлины за изготовление дубликата в размере 2,8 МРП.