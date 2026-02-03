Можно ли заранее оформить «красивые» номера на авто или подарить их в Казахстане

Министерство внутренних дел РК (МВД) ответило на запрос редакции NUR.KZ, что ГРНЗ с желаемой комбинацией имеют свои особенности. Каждый гражданин может забронировать желаемый номер до регистрации транспортного средства, даже до покупки автомобиля. Однако это возможно только после уплаты пошлины за услугу по выдаче ГРНЗ, которая закрепляется за ИИН лица. Если автомобиль не был куплен, а номер оформлен, то срок хранения изготовленного и не присвоенного ГРНЗ не ограничен, согласно нормативным правовым актам.