Оператор-сапер Евгений Афонькин из Байкальска погиб в зоне СВО

— Евгений окончил местную школу № 12, после чего поступил в ПТУ-16 на автослесаря, позже освоил профессию экскаваторщика-бульдозериста. На какое-то время переезжал на Север, в родной город вернулся в 2009 году, создал семью, — рассказывает Василий Темгеневский.