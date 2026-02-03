Оператор-сапер Евгений Афонькин из Байкальска погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Евгений Афонькин из Байкальска. Как сообщает глава администрации Василий Темгеневский, жизнь защитника Отечества оборвалась в ноябре 2025 года, ему было 38 лет.
— Евгений окончил местную школу № 12, после чего поступил в ПТУ-16 на автослесаря, позже освоил профессию экскаваторщика-бульдозериста. На какое-то время переезжал на Север, в родной город вернулся в 2009 году, создал семью, — рассказывает Василий Темгеневский.
«За ленточку» отправился в сентябре 2025 года после подписания контракта. Был оператором-сапером отделения беспилотных летательных аппаратов. Дома его ждал 13-летний сын.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что стрелок Роман Николаев из Ольхонского района погиб в зоне СВО.