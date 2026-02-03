Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина попыталась незаконно вывезти беспилотник из Новосибирска в Казахстан

Она получила за это условный срок.

Источник: Комсомольская правда

Карасукский районный суд Новосибирской области приговорил предпринимательницу к условному сроку за попытку незаконно вывезти беспилотник в Казахстан. Она организовала поставку БПЛА из Новосибирска в Караганду. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

— Чтобы скрыть истинный характер груза, обвиняемая предоставила логистической компании документы с недостоверными сведениями. Согласно документам, в Казахстан отправлялись «запасные пропеллеры», «комплектующие» и «навесное оборудование», — рассказали в пресс-службе.

В ходе досмотра грузового автомобиля «Вольво» на пункте пропуска МАПП «Павловка» 6 мая 2023 года пограничники ФСБ России по Новосибирской области выявили незадекларированный беспилотник.

Суд признал женщину виновной и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше