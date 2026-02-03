Женщина попыталась незаконно вывезти беспилотник из Новосибирска в Казахстан

Карасукский районный суд Новосибирской области приговорил предпринимательницу к условному сроку за попытку незаконно вывезти беспилотник в Казахстан. Она организовала поставку БПЛА из Новосибирска в Караганду. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
— Чтобы скрыть истинный характер груза, обвиняемая предоставила логистической компании документы с недостоверными сведениями. Согласно документам, в Казахстан отправлялись «запасные пропеллеры», «комплектующие» и «навесное оборудование», — рассказали в пресс-службе.
В ходе досмотра грузового автомобиля «Вольво» на пункте пропуска МАПП «Павловка» 6 мая 2023 года пограничники ФСБ России по Новосибирской области выявили незадекларированный беспилотник.
Суд признал женщину виновной и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года.