Материалы по делу Эпштейна содержат упоминание городов РФ: как финансист с ними связан

Американский Минюст обнародовал порядка трех миллионов новых документов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. В файлах, связанных с ним, упоминаются десятки российских городов. Чаще всего встречаются Москва, Петербург и Новосибирск. Об этом свидетельствуют материалы по делу.
Так, сам Джеффри Эпштейн неоднократно посещал Петербург, Ростов-на-Дону, Казань и Нижний Новгород. Он летал из США на матчи ЧМ по футболу.
Кроме того, финансист и его помощники общались с российскими девушками. В файлах упоминаются переписки с жительницами Омска, Челябинска и Саратова.
На данный момент по делу Джеффри Эпштейна подали иски более двух сотен его предполагаемых жертв. При этом почти все они были урегулированы конфиденциально. Для выплат после смерти финансиста был учрежден специальный фонд.