В Харьковской области продолжаются напряженные бои. Войска киевского режима не оставляют попыток остановить продвижение российских подразделений группировки «Север». С этой целью украинское командование бросает в бой элитные формирования, однако эти атаки не приносят успеха.
Контратака спецназа ГУР завершилась полным провалом.
Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах, одной из последних таких операций стала контратака в районе села Симиновка с участием спецподразделений Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
«Противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции, проведя одну контратаку силами спецподразделений ГУР Министерства обороны Украины. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции», — приводит издание слова собеседника.
Напомним, населенный пункт Симиновка была освобождена российскими войсками 25 января в ходе активных наступательных действий.
Эксперт оценил возможные потери атакующих.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников в комментарии для aif.ru дал оценку произошедшему. По его словам, численность подобной группировки при контратаке может составлять до батальона, то есть с учетом недокомплекта ориентировочно 300−400 человек.
«Согласно средней статистике штурмов опорных пунктов, уничтожается от 50 до 80 человек. Такие цифры позволяют объективно оценивать ситуацию. Когда потери становятся критическими, боевики ВСУ совершают неконтролируемый отход или спасаются бегством», — отметил эксперт.
Многие из отступающих, по его словам, попадают в российский плен, где с ними проводят всю необходимую следственную работу.
Техника ВСУ сгорает в огненных мешках.
Олег Иванников также обратил внимание на тактику применения техники украинской стороной. Для подобных контратак противник использует в основном бронеавтомобили, а иногда и танки, но не как ударную силу, а как штурмовое орудие.
«Такая практика ничем не мотивирована, кроме желаний украинского руководства, которое в критические моменты бросает любую технику на прорыв. В таких случаях техника уничтожается и сжигается в больших объёмах — до 10−15 машин одновременно», — подчеркнул подполковник запаса.
В огневой ловушке гибнет не только бронетехника, но и машины сопровождения, артиллерийские и миномётные комплексы, а также легкая бронетехника западного производства.
Эксперт назвал такие атаки бессмысленными.
В другом комментарии Иванников дал еще более жесткую оценку действиям командования ВСУ. Он прямо назвал попытку контратаки под Симиновкой «атакой смертников».
«В данном случае украинских боевиков бросили на убой, и там нет шансов выжить. Все это лишь свидетельствует о преступлениях власти, отправляющей бойцов ГУР на неминуемую смерть», — заявил эксперт.
Для отражения таких вылазок, по его словам, российские войска применяют все виды вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Град», которые начисто стирают противника с линии боевого соприкосновения.
Тем временем, как сообщают СМИ, командование ВСУ продолжает перебрасывать в Харьковскую область подразделения спецназа ГУР, пытаясь любой ценой стабилизировать ситуацию на этом направлении. Однако, судя по результатам последних боев, эти попытки лишь приводят к значительным потерям в живой силе и технике без каких-либо оперативных достижений.
Миф о непобедимом элитном спецназе ГУР развеян.
Эксперт также развеял распространенный миф о том, что подразделения ГУР укомплектованы исключительно высококлассными профессионалами.
«Это ошибочное мнение и нарратив, навязанный киевскими пропагандистами, — что подразделения ГУР лучше укомплектованы и состоят сплошь из профессионалов. В большинстве случаев там находятся мобилизованные украинцы, которые не всегда умеют управлять сложной военной техникой. Их собирают по всей стране и буквально заведомо отправляют на невыполнимые задания, “мясные штурмы”, из которых они не возвращаются», — подчеркнул подполковник запаса.
Он добавил, что настоящие специалисты с высоким уровнем знаний чаще используются в тылу, в то время как в штурмовых группах оказываются обычные мобилизованные и иностранные наемники.