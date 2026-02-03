В Новосибирской области вложили 1,3 миллиарда рублей в науку

Министр науки и инновационной политики Вадим Васильев отметил, что предприятия региона активно используют государственную и региональную поддержку. В 2025 году министерство выделило на научные и инновационные проекты около 448 миллионов рублей. Кроме того, 138 проектов-победителей конкурсов Фонда содействия инновациям получили гранты на общую сумму 333,6 миллиона рублей, что способствовало внедрению новых технологических решений и укреплению статуса Новосибирской области как центра инноваций.