В Новосибирской области вложили 1,3 миллиарда рублей в науку

В Новосибирской области в 2025 году на поддержку науки и инноваций потрачено 1,3 миллиарда рублей. Средства направлялись на реализацию научных проектов, привлечение молодежи в исследовательскую сферу и развитие инфраструктуры Академпарка. Об этом сообщили в Министерстве науки и инновационной политики региона.
Заместитель губернатора Ирина Мануйлова подчеркнула важность мероприятий по укреплению научно-технической политики области. Она отметила, что поддержка молодых ученых и аспирантов позволяет реализовывать исследования, имеющие значение не только для региона, но и для страны в целом. Программа проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», направленного на достижение технологического суверенитета России.
В 2025 году в рамках программы «Научно-технологическое развитие Новосибирской области» финансирование получили 63 проекта на сумму 86 миллионов рублей, аналогичные суммы выделил Российский научный фонд. Конкурсы грантов, премий и стипендий поддержали 172 участника, из которых 65 стали лауреатами и получили 23 миллиона рублей. Среди ключевых инфраструктурных проектов — Центр коллективного пользования «СКИФ», новый кампус НГУ и объекты Академпарка. Международный технологический форум «Технопром» продолжает стимулировать взаимодействие науки и бизнеса.
Министр науки и инновационной политики Вадим Васильев отметил, что предприятия региона активно используют государственную и региональную поддержку. В 2025 году министерство выделило на научные и инновационные проекты около 448 миллионов рублей. Кроме того, 138 проектов-победителей конкурсов Фонда содействия инновациям получили гранты на общую сумму 333,6 миллиона рублей, что способствовало внедрению новых технологических решений и укреплению статуса Новосибирской области как центра инноваций.