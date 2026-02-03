Омские семьи с детьми в феврале получат повышенные выплаты

В связи с увеличением прожиточного минимума с 1 января 2026 года отделение СФР по Омской области сообщило о доплате к январским детским пособиям.
По информации ведомства, во вторник, 3 февраля, будут перечислены единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих, выплата на первого ребёнка до 3 лет, а также пособие на ребёнка военнослужащего по призыву или мобилизованного.
В четверг, 5 февраля, планируется зачисление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Тем, кто получает деньги через отделения почтовой связи, доставку оформят по графику работы «Почты России».
Региональное отделение подчёркивает, что все перечисления за январь будут рассчитаны уже с учётом повышенного регионального прожиточного минимума.