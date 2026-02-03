Омские семьи с детьми в феврале получат повышенные выплаты

По информации ведомства, во вторник, 3 февраля, будут перечислены единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих, выплата на первого ребёнка до 3 лет, а также пособие на ребёнка военнослужащего по призыву или мобилизованного.