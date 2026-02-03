Ричмонд
Омские семьи с детьми в феврале получат повышенные выплаты

Омское отделение Социального фонда России перечислит выплаты 3 и 5 февраля из-за роста прожиточного минимума в 2026 году.

Источник: Om1 Омск

В связи с увеличением прожиточного минимума с 1 января 2026 года отделение СФР по Омской области сообщило о доплате к январским детским пособиям.

По информации ведомства, во вторник, 3 февраля, будут перечислены единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих, выплата на первого ребёнка до 3 лет, а также пособие на ребёнка военнослужащего по призыву или мобилизованного.

В четверг, 5 февраля, планируется зачисление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Тем, кто получает деньги через отделения почтовой связи, доставку оформят по графику работы «Почты России».

Региональное отделение подчёркивает, что все перечисления за январь будут рассчитаны уже с учётом повышенного регионального прожиточного минимума.