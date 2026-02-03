Пропала еще осенью: подошли к концу поиски 37-летней уфимки

В Уфе завершились поиски 37-летней женщины, которая пропала 1 ноября 2025 года. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Как рассказали добровольцы, женщина, ушедшая из дома 94 дня назад, найдена живой. Радостную новость поисковики опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
Местонахождение пропавшей в течение всего времени и обстоятельства ее исчезновения не уточняются.
