Пропала еще осенью: подошли к концу поиски 37-летней уфимки

В Уфе спустя 94 дня завершились поиски пропавшей женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершились поиски 37-летней женщины, которая пропала 1 ноября 2025 года. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как рассказали добровольцы, женщина, ушедшая из дома 94 дня назад, найдена живой. Радостную новость поисковики опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Местонахождение пропавшей в течение всего времени и обстоятельства ее исчезновения не уточняются.

