Трамп заявил о теории заговора против него: Эпштейн пытался помешать его президентству

Трамп обвинил Эпштейна в попытке помешать ему одержать победу на выборах.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался о действиях финансиста Джеффри Эпштейна против него. По словам американского лидера, бизнесмен пытался помешать ему победить на выборах в 2016 году. Об этом он сказал в беседе с журналистами.

Дональд Трамп заверил, что финансист вступил в «сговор» с писателем Майклом Вулфом. Глава Белого дома назвал его «подручным» преступника.

«Таким образом, Эпштейн вступил в сговор с писателем, чтобы я проиграл выборы», — подытожил Дональд Трамп.

На этот раз Минюст США не публиковал компромат на американского президента. В раскрытом архиве содержится три миллиона файлов с письмами и видеозаписями финансиста. Дональд Трамп упоминается в документах, однако никаких подтверждений обнародованным перепискам нет.

