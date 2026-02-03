Украинские рестораны начали вводить плату за работу генераторов в чек

В украинских ресторанах начали включать в счет отдельную плату за работу генератора, однако такая практика может обернуться для заведений крупным штрафом. Об этом сообщила сообщила украинская компания по автоматизации ресторанов со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Как следует из разъяснений, размещение в чеке отдельной строки «за генератор» без предварительного согласования с клиентом нарушает законодательство о защите прав потребителей.
— Учреждения общественного питания… могут получить штраф в размере 30 процентов от заказа, — приводит компания позицию надзорного органа.
Средний размер такой платы составляет около 50 гривен (90 рублей). В компании отметили, что логичнее учитывать эти расходы в стоимости блюд, а не в виде отдельного сбора. Практика стала распространяться на фоне массовых отключений электроэнергии в стране, передает РИА Новости.
31 января масштабный блэкаут произошел на всей территории Украины: в Киеве нет электричества и воды, не работает метро. Без света также осталась соседняя Молдавия. Электроснабжение отсутствует у жителей Киева и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Житомирской и Одесской областей.