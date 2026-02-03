Ричмонд
Вильфанд рассказал, когда в Москве закончатся морозы

Вильфанд: морозы на 13 градусов ниже нормы ожидаются в Москве до пятницы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Температура воздуха на 10−13 градусов ниже нормы ожидается в Москве в рабочие дни, заявил РИА Новости заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд.

«Морозы не просто сильные, а очень сильные, отклонение от нормы двузначное. В течение ближайших дней температура на 10−13 градусов ниже нормы, на двузначную величину ниже нормы», — заявил он,

В качестве примера он привёл температуру в минувшее воскресенье.

«Средняя суточная климатическая температура за последние 30 лет составляет −6,5 градуса, а вчера она была −21, на 14,5 градусов температура ниже нормы», — обозначил синоптик.

Он добавил, что до конца рабочей недели температуры в ночные часы составят −20, −25, а в отдельных районах Московской области могут достигнуть −28, −30 градусов.

