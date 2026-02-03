Ричмонд
Выявлен новый вирус-невидимка, передающийся человеку от летучих мышей

Международная группа исследователей обнаружила новый зоонозный вирус, способный передаваться от летучих мышей человеку.

Международная группа исследователей обнаружила новый зоонозный вирус, способный передаваться от летучих мышей человеку. Находка сделана на фоне вспышек вируса Нипах в Южной Азии, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Emerging Infectious Diseases.

Речь идет о вирусе Pteropine orthoreovirus (PRV), который выявили у пяти пациентов в Бангладеш. Все они были госпитализированы с тяжелым инфекционным заболеванием. Симптомы включали высокую температуру, выраженную слабость, рвоту, головные боли и неврологические нарушения — клиническая картина напоминала другие опасные зоонозные инфекции.

Первоначально врачи проверяли пациентов на вирус Нипах, однако тесты дали отрицательный результат. После этого специалисты Колумбийского университета совместно с коллегами из Бангладеш провели углубленную диагностику и обнаружили в образцах генетический материал PRV. В трех случаях вирус удалось культивировать в лабораторных условиях, что подтвердило его связь с заболеванием.

Случаи заражения были зафиксированы в период с декабря 2022 года по март 2023-го. Установлено, что все заболевшие употребляли сырой сок финиковой пальмы — продукт, к которому часто имеют доступ летучие мыши. Этот путь передачи совпадает с механизмом распространения вируса Нипах и считается одним из наиболее опасных.

Исследователи отмечают, что выявление PRV указывает на риск скрытого распространения зоонозных вирусов, которые могут долго оставаться незамеченными. Это затрудняет диагностику и снижает эффективность раннего реагирования на новые угрозы.

Рост подобных инфекций ученые связывают с усилением контактов человека с дикой природой, а также с климатическими изменениями, которые меняют ареалы обитания животных — естественных носителей вирусов.

На данный момент в Бангладеш новый вирус не привел к масштабным вспышкам. Однако его обнаружение произошло на фоне усиленного эпидемиологического контроля в Индии, где продолжают фиксировать заражения вирусом Нипах, в том числе с летальными исходами.

Авторы исследования подчеркивают, что выявление Pteropine orthoreovirus стало важным шагом для понимания механизмов передачи зоонозных инфекций и разработки мер профилактики на ранних этапах.

