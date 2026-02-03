Выявлен новый вирус-невидимка, передающийся человеку от летучих мышей

Случаи заражения были зафиксированы в период с декабря 2022 года по март 2023-го. Установлено, что все заболевшие употребляли сырой сок финиковой пальмы — продукт, к которому часто имеют доступ летучие мыши. Этот путь передачи совпадает с механизмом распространения вируса Нипах и считается одним из наиболее опасных.