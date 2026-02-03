Выявлен новый вирус-невидимка, передающийся человеку от летучих мышей

Международная группа исследователей обнаружила новый зоонозный вирус, способный передаваться от летучих мышей человеку. Находка сделана на фоне вспышек вируса Нипах в Южной Азии, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Emerging Infectious Diseases.
Речь идет о вирусе Pteropine orthoreovirus (PRV), который выявили у пяти пациентов в Бангладеш. Все они были госпитализированы с тяжелым инфекционным заболеванием. Симптомы включали высокую температуру, выраженную слабость, рвоту, головные боли и неврологические нарушения — клиническая картина напоминала другие опасные зоонозные инфекции.
Первоначально врачи проверяли пациентов на вирус Нипах, однако тесты дали отрицательный результат. После этого специалисты Колумбийского университета совместно с коллегами из Бангладеш провели углубленную диагностику и обнаружили в образцах генетический материал PRV. В трех случаях вирус удалось культивировать в лабораторных условиях, что подтвердило его связь с заболеванием.
Случаи заражения были зафиксированы в период с декабря 2022 года по март 2023-го. Установлено, что все заболевшие употребляли сырой сок финиковой пальмы — продукт, к которому часто имеют доступ летучие мыши. Этот путь передачи совпадает с механизмом распространения вируса Нипах и считается одним из наиболее опасных.
Исследователи отмечают, что выявление PRV указывает на риск скрытого распространения зоонозных вирусов, которые могут долго оставаться незамеченными. Это затрудняет диагностику и снижает эффективность раннего реагирования на новые угрозы.
Рост подобных инфекций ученые связывают с усилением контактов человека с дикой природой, а также с климатическими изменениями, которые меняют ареалы обитания животных — естественных носителей вирусов.
На данный момент в Бангладеш новый вирус не привел к масштабным вспышкам. Однако его обнаружение произошло на фоне усиленного эпидемиологического контроля в Индии, где продолжают фиксировать заражения вирусом Нипах, в том числе с летальными исходами.
Авторы исследования подчеркивают, что выявление Pteropine orthoreovirus стало важным шагом для понимания механизмов передачи зоонозных инфекций и разработки мер профилактики на ранних этапах.
