Омичам перечислят детские пособия за январь в увеличенном размере

Омские родители получат детские пособия в феврале омичи в повышенном размере. Приятную новость Отделение СФР по Омской области объяснило повышением с начала 2026 года прожиточного минимума.
Ведомство опубликовало график выплат. Так, 3 февраля, жителям региона будет перечислено единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, выплата на первого ребенка до 3 лет, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного. А 5 февраля будет перечислена ежемесячная выплата из материнского капитала.
Отделение СФР по Омской области напоминает, что зачисление выплат в банках происходит в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня. Пособия, которые омичи получают через почту, будут доставлены в соответствии с графиком работы почтовых отделений.