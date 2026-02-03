Омичам перечислят детские пособия за январь в увеличенном размере

Ведомство опубликовало график выплат. Так, 3 февраля, жителям региона будет перечислено единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, выплата на первого ребенка до 3 лет, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного. А 5 февраля будет перечислена ежемесячная выплата из материнского капитала.