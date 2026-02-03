В Омске услугами самозанятых пользуются 20% компаний

По данным на январь 2026 года, услугами людей со статусом самозанятого пользуются 20% работодателей в Омске. Причем малые (до 100 человек) и средние (от 100 до 1000 человек) предприятия привлекают самозанятых с одинаковой частотой. Самозанятые чаще всего выполняют узкоспециализированные, проектные или вспомогательные задачи, не требующие постоянной штатной занятости.