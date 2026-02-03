В Омске услугами самозанятых пользуются 20% компаний

Омские предприятия охотно пользуются услугами омичей, оформивших статус самозанятого. К такому выводу пришли специалисты портала SuperJob, проведя опрос представителей предприятий и организаций из города.
По данным на январь 2026 года, услугами людей со статусом самозанятого пользуются 20% работодателей в Омске. Причем малые (до 100 человек) и средние (от 100 до 1000 человек) предприятия привлекают самозанятых с одинаковой частотой. Самозанятые чаще всего выполняют узкоспециализированные, проектные или вспомогательные задачи, не требующие постоянной штатной занятости.
Контекстный анализ комментариев опрошенных омичей позволил определить ключевые сферы, где труд самозанятых наиболее востребован. Лидером по количеству упоминаний являются строительство и проектирование. На втором месте — логистика и грузоперевозки. В топ-3 вошла и сфера информационных технологий. Бизнесом также востребованы услуги самозанятых маркетологов, бухгалтеров, рекрутеров, дизайнеров, копирайтеров, переводчиков и юристов.