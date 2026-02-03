Ричмонд
Хорошие новости для водителей: открыты дороги в трех регионах Казахстана

После нескольких дней сложных погодных условий в Казахстане начали поэтапно открывать закрытые участки автодорог республиканского значения.

Источник: DKNews.kz

По состоянию на 08:00 3 февраля 2026 года движение для всех видов автотранспорта восстановлено сразу на нескольких ключевых направлениях, передает DKNews.kz.

Решение принято в связи со стабилизацией погодной обстановки — в регионах ослаб ветер, улучшилась видимость, завершены основные работы по очистке трасс от снега и наледи.

Кызылординская область.

В Кызылординской области возобновлено движение на двух стратегически важных маршрутах:

автодорога «Самара — Шымкент» на участке км 1474−1806 — от поселка Айтеке би до города Кызылорда; участок автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км 788−906 — от границы области Улытау до поселка Топар. автодорога «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» на участке км 12−216 — от Кызылорды до границы с областью Улытау.

Эти трассы играют важную роль как для межрегионального сообщения, так и для грузоперевозок, поэтому их открытие существенно снизит нагрузку на альтернативные маршруты.

Область Улытау.

В области Улытау также сняты ограничения на нескольких участках той же автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты»:

км 216−424 — от границы Кызылординской области до города Жезказган; км 750−788 — от поселка Жанаарка до границы с Карагандинской областью.

Таким образом, движение на значительной части трассы в направлении Жезказгана вновь стало сквозным.

Водителей просят не терять бдительность.

Несмотря на улучшение погоды, дорожные службы напоминают: зимние условия сохраняются. На отдельных участках возможны скользкое покрытие, переметы и порывистый ветер. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и следить за обновлениями информации.

Получить актуальные данные о состоянии трасс можно круглосуточно, позвонив в колл-центр 1403.

Ситуация на дорогах остается под контролем, а в случае ухудшения погоды ограничения могут быть введены повторно.