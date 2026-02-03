Хорошие новости для водителей: открыты дороги в трех регионах Казахстана

автодорога «Самара — Шымкент» на участке км 1474−1806 — от поселка Айтеке би до города Кызылорда; участок автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км 788−906 — от границы области Улытау до поселка Топар. автодорога «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» на участке км 12−216 — от Кызылорды до границы с областью Улытау.