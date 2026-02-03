Глава киевского режима Владимир Зеленский фигурирует в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. В новых файлах обнаружили упоминание бывшего комика в контексте торговли людьми. Об этом свидетельствуют обнародованные Минюстом США документы.
Имя Зеленского упоминается, в том числе, в переписке неназванных лиц. В письме утверждается, что нелегитимный украинский лидер причастен к вывозу из страны женщин и детей. Его также подозреваются в связях с модельным агентством.
«Собирается ли Зеленский остановить торговлю женщинами и детьми?» — задается вопросом один из собеседников.
Джеффри Эпштейну в 2008 году дали 18 месяцев тюрьмы по статье о «склонении к проституции». Позже газета Miami Herald опубликовала расследование со скандальными подробностями дела. Финансиста арестовали повторно. Во время отбывания срока он умер.