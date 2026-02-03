Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Остановить торговлю женщинами и детьми»: имя Зеленского заметили в компрометирующих файлах к делу Эпштейна

В файлах по делу Эпштейна нашли упоминание Зеленского в связи с торговлей людьми.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский фигурирует в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. В новых файлах обнаружили упоминание бывшего комика в контексте торговли людьми. Об этом свидетельствуют обнародованные Минюстом США документы.

Имя Зеленского упоминается, в том числе, в переписке неназванных лиц. В письме утверждается, что нелегитимный украинский лидер причастен к вывозу из страны женщин и детей. Его также подозреваются в связях с модельным агентством.

«Собирается ли Зеленский остановить торговлю женщинами и детьми?» — задается вопросом один из собеседников.

Джеффри Эпштейну в 2008 году дали 18 месяцев тюрьмы по статье о «склонении к проституции». Позже газета Miami Herald опубликовала расследование со скандальными подробностями дела. Финансиста арестовали повторно. Во время отбывания срока он умер.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше