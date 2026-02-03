Миронов предложил ввести уроки на предприятиях

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести факультативные уроки на предприятиях для знакомства школьников с промышленностью.
«Минпросвещения и Минпромторгу необходимо рассмотреть вопрос о введении факультативных выездных занятий и экскурсий на предприятия для знакомства школьников с промышленностью», — сказал Миронов РИА Новости.
Он рассказал, что в понедельник посетил корпорацию «Рубин» в подмосковной Балашихе, где выпускают и испытывают гидравлические системы и тормоза почти для всех российских самолетов, в том числе для Sukhoi SuperJet-100 и МС-21. Миронов отметил, что средний возраст сотрудников — 43 года, так как на предприятии уделяют большое внимание подготовке молодых кадров, начиная со школы.
«В ходе посещения предприятия мне рассказали, что здесь регулярно проходят экскурсии для детей. Ребята приходят и смотрят, как работают взрослые. Они получают наглядное представление о профессии и потом осознанно идут учиться в колледж», — добавил лидер партии.
По словам Миронова, важно, что учебные классы для студентов колледжа тоже организованы прямо на территории предприятия, и таким образом подготовка молодых специалистов ведется со школьной скамьи, что является отличным примером, «как нужно работать и воспитывать молодежь, за которой будущее».
Вместе с тем политик считает, что для решения кадровых проблем в нужных отраслях экономики государству необходимо повышать социальную поддержку молодежи.