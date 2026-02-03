Миронов предложил ввести уроки на предприятиях

Он рассказал, что в понедельник посетил корпорацию «Рубин» в подмосковной Балашихе, где выпускают и испытывают гидравлические системы и тормоза почти для всех российских самолетов, в том числе для Sukhoi SuperJet-100 и МС-21. Миронов отметил, что средний возраст сотрудников — 43 года, так как на предприятии уделяют большое внимание подготовке молодых кадров, начиная со школы.