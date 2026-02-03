Ричмонд
Михайлов раскрыл, что ждет украинок из женской роты ВСУ в плену

В рядах ВСУ появилась женская рота беспилотных систем. Ее представительниц заметили в зоне боевых действий в ДНР. Военный эксперт Евгений Михайлов рассказал, в чем особенность женской роты ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Женскую роту беспилотных систем ВСУ заметили в Донецкой Народной Республике (ДНР). Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с aif.ru рассказал, как к украинкам из числа военных относятся в российском плену.

Напомним, о появлении украинской женской роты беспилотных систем в ДНР сообщил РИА Новости советник главы республики Игорь Кимаковский. По его словам, они действуют в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВС России.

Эксперт Михайлов, комментируя эту информацию, отметил, что суровое отношение в зоне боевых действий, как правило, распространяется на наемниц и снайперш ВСУ, к представительницам роты беспилотных систем, в случае попадания в плен, относутся нормально — как к остальным пленным.

«Киевский режим давно набирает украинок для участия в боевых действиях. В подразделение беспилотных систем идут многие девушки и женщины. В случае попадания в российский плен отношение к ним будет нормальное. Они же не наемницы и не снайперши», — пояснил эксперт.

При этом Михайлов подчеркнул, что при обнаружении украинского пункта БПЛА удар наносится в любом случае — независимо от того, кто там находится.

«Когда обнаруживается пункт управления БПЛА, там никто не церемонится, разносят сразу. Женщины там или мужчины — неважно», — добавил он.

Ранее стало известно, что женские батальоны ВСУ попали в окружение в Константиновке.

