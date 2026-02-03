Ослепили ВСУ у Харькова: военный рассказал о секретном оружии ВС РФ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук прокомментировал для aif.ru взятие под контроль ВС РФ села Зеленое в Харьковской области.
Как сообщалось, российские военные при штурме населённого пункта воспользовались густым туманом, который стал для них естественной маскировкой. Погодные условия не позволяли активно работать вражеским беспилотникам. Село было освобождено силами девятого мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север».
«Предугадать туман практически невозможно. Думаю, он стал полной неожиданностью для российских штурмовиков, которые приняли спонтанное решение выполнить боевую задачу под его прикрытием. Это было волевое решение командира на месте», — сказал Матвийчук.
Военный эксперт пояснил, что в военном деле это называется «учетом сопутствующих факторов»: дыма, тумана, огня, грозы или ливня.
«Подобные явления возникают внезапно, и их необходимо эффективно использовать для выполнения задачи», — отметил собеседник издания.
При этом, обратил внимание эксперт, туман не всегда помогает атакующим — здесь крайне важно вовремя перехватить инициативу.
«Если бы, допустим, украинцы использовали этот туман для смены позиций и организовали засаду, то российские войска могли бы в неё попасть. Подобное часто случалось в Афганистане. В данном же случае наши солдаты сами проявили инициативу и навязали обороняющейся стороне свой сценарий боя», — подытожил Матвийчук.
