В Иркутской области за неделю 52 человека заболели гриппом

Число заболевших во всех возрастных группах продолжает расти.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с 26 января по 2 февраля 2026 года врачи зарегистрировали 10 963 случая заболевания ОРВИ. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, лабораторные исследования подтвердили грипп у 52 человек. Для сравнения, неделей ранее ОРВИ подтвердилось у 9,7 тысяч человек, а грипп — у 81.

— Число заболевших во всех возрастных группах продолжает расти. В регионе сейчас циркулируют вирус гриппа А, парагрипп, риновирусы и другие возбудители респираторных инфекций, — уточняют в Управлении.

Роспотребнадзор напоминает о простых мерах профилактики: носите маску в людных местах, мойте руки, соблюдайте дистанцию, регулярно проветривайте помещения и делайте влажную уборку. При первых симптомах недомогания сразу обращайтесь к врачу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии девять детей отравились угарным газом из-за неправильной топки печи.