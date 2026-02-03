В Иркутской области за неделю 52 человека заболели гриппом

В Иркутской области с 26 января по 2 февраля 2026 года врачи зарегистрировали 10 963 случая заболевания ОРВИ. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, лабораторные исследования подтвердили грипп у 52 человек. Для сравнения, неделей ранее ОРВИ подтвердилось у 9,7 тысяч человек, а грипп — у 81.