Поезд в огне: бойцы РФ засекли и разнесли вагоны с боевиками ВСУ на ходу

«Я думаю, сейчас объявили охоту на эти установки. И все это говорит о том, что ситуация с так называемым “санитарным кордоном” для противника будет только ухудшаться», — прокомментировал успех Василий Дандыкин. Уничтожение таких целей не только снижает угрозу для российских городов, но и серьезно подрывает ударный потенциал ВСУ.