Под Сумами произошла мощная ликвидация подкреплений противника. Российские военные нанесли высокоточный удар по двум железнодорожным составам, которые пытались скрытно перебросить боевиков и технику для усиления обороны ВСУ. Эксперты рассказали aif.ru подрообности операции.
Железнодорожный хаб в Конотопе стал ловушкой для ВСУ.
Как сообщили СМИ, удар был нанесен в районе станции Конотоп Сумской области. «В районе ж/д станции Конотоп Сумской области уничтожено два состава с живой силой и техникой ВСУ», — привели в агентстве слова источника. Эшелоны направлялись на усиление на сумский участок передовой, где активно продвигаются ВС РФ.
Попытка купировать наступление провалилась на подъезде.
Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с aif.ru подтвердил, что составы везли пополнение именно на сумский участок фронта.
«Вполне вероятно, противник хотел использовать пополнение на сумском направлении, чтобы попытаться купировать наше наступление, но составы разбили. Часть боевиков убили, кого-то ранили», — отметил капитан первого ранга запаса.
Он обратил внимание, что переброска по железной дороге свидетельствует о серьезных логистических проблемах ВСУ.
«Перевозят железнодорожным транспортом не от хорошей жизни, потому что, наверное, уже на гусеницах, на колёсах по погодным условиям не покатаешься».
Контроль над ж/д перевозками ВСУ будет только ужесточаться.
Дандыкин подчеркнул, что российская разведка и ударные комплексы держат под пристальным контролем ключевые транспортные артерии противника.
«ВСУ активно используют железнодорожный транспорт, за этим наши специалисты тщательно следят и бьют по составам с силами противника. И эти атаки по составам с боевиками, вооружением и техникой ВСУ будут усиливаться», — заявил эксперт.
Разгром эшелонов происходит на фоне успешного наступления группировки «Север». На прошлой неделе были освобождены села Белая Береза в Сумской области и Старица в Харьковской. Согласно сводке Минобороны, только в этой зоне ВСУ потеряли более 950 солдат, десятки единиц техники и 11 складов боеприпасов. Параллельно российские войска объявили настоящую охоту на дорогостоящие системы залпового огня противника, отвечая на попытки ударов вглубь территорий РФ.
Охота на HIMARS ведется целенаправленно и эффективно.
За одни сутки ВС РФ ликвидировали три установки С-300 и три американских РСЗО HIMARS. Эти системы использовались для обстрелов приграничных российских территорий, включая Белгород и Брянщину.
«Я думаю, сейчас объявили охоту на эти установки. И все это говорит о том, что ситуация с так называемым “санитарным кордоном” для противника будет только ухудшаться», — прокомментировал успех Василий Дандыкин. Уничтожение таких целей не только снижает угрозу для российских городов, но и серьезно подрывает ударный потенциал ВСУ.
Ситуация на Сумском и Харьковском направлениях развивается по нарастающей. Российские войска не только продвигаются вперед, освобождая населенные пункты, но и методично разрушают логистику и уничтожают наиболее опасные образцы вооружения противника.
Удар по эшелонам под Конотопом стал прямым следствием качественной разведки и четкого взаимодействия родов войск, отмечают эксперты.