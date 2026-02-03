Свердловские власти передали путинскую трассу «Автодору»

Речь идет об участке от Ачита до Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), со 187-го по 342-й км Пермского тракта. Как пояснил министр, передача дороги под контроль госкомпании необходима для слаженной работы дорожных служб при уборке магистрали от снега. «Безопасность дорожного движения — наш безусловный приоритет. Все службы должны действовать слаженно и на опережение, чтобы обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспорта даже в сложных погодных условиях», — сказал министр.