Свердловские власти передали путинскую трассу «Автодору»

Участок трассы «Восток» в Свердловской области передан госкомпании «Автодор».

Источник: ЕАН

Госкомпания «Автодор» получит в доверительное управление участок Пермского тракта в Свердловской области, по которому проходит скоростная магистраль М-12 «Восток». Об этом сообщает департамент информационной политики региона со ссылкой на главу минтранса области Дениса Чагина.

Речь идет об участке от Ачита до Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), со 187-го по 342-й км Пермского тракта. Как пояснил министр, передача дороги под контроль госкомпании необходима для слаженной работы дорожных служб при уборке магистрали от снега. «Безопасность дорожного движения — наш безусловный приоритет. Все службы должны действовать слаженно и на опережение, чтобы обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспорта даже в сложных погодных условиях», — сказал министр.

Напомним, поручение о строительстве автобана, который соединяет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень, давал лично президент РФ Владимир Путин. Автобан станет частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. В конце прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин открыл один из участков трассы М-12 «Восток» Екатеринбург — Тюмень. Протяженность новой четырехполосной дороги, которая идет в обход Богдановича, составляет 17 км.