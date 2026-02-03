Ричмонд
Благотворительный фонд Сары Фергюсон закроется из-за ее связи с Эпштейном

Как сообщает The Guardian, в недавно опубликованных файлах по делу Эпштейна обнаружены личные письма Фергюсон, в которых она называет финансиста «потрясающим и особенным другом» и «легендой».

Представитель фонда заявил, что решение о закрытии обсуждалось несколько месяцев.

— Наш председатель Сара Фергюсон и попечительский совет решили, что эта благотворительная организация, к сожалению, в скором времени закроется на обозримое будущее, — приводит издание комментарий представителя фонда.

Эндрю уже несколько лет находится в центре громкого скандала, связанного с его контактами с Эпштейном. В начале декабря 2025 года король Карл III принял решение лишить своего брата всех титулов.

Принц Эндрю еще в 2005 году оказался втянут в скандал вокруг скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, с которым он познакомился в 1990-е годы. Бизнесмена обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней. Позже стало известно, что пострадавшая Вирджиния Джуффре покончила с собой.

