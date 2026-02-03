Мошенники в РФ вышли на охоту в дейтинге с помощью нейросетей

Для защиты от подобных атак специалисты рекомендуют настаивать на живой видеосвязи и не ограничиваться заранее присланными записями. Дополнительной мерой может стать просьба выполнить простое спонтанное действие во время звонка, что позволяет выявить подмену реального человека цифровым аватаром. Также подчеркивается необходимость полного отказа от обсуждения финансовых вопросов с людьми, которых не видели вживую, и недопустимость передачи банковских данных, кодов и доступов. Подозрительно «идеальные» профили и слишком гладкие истории эксперты советуют рассматривать как возможный признак мошеннической схемы.