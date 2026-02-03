Мошенники в РФ вышли на охоту в дейтинге с помощью нейросетей

Поиск знакомств в интернете все чаще оборачивается цифровыми ловушками, в которых используются нейросети и тонкая работа с человеческой психикой, предупреждают специалисты. Об атаках на пользователей сайтов знакомств с применением искусственного интеллекта рассказал RT заведующий лабораторией доверенного ИИ РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
По его словам, в основе таких схем лежит расчет на одиночество и социальную изоляцию. С помощью генеративных нейросетей злоумышленники создают несуществующие образы — фотографии и короткие видеоролики с привлекательными лицами, которых нет в реальности. Это делает бесполезным стандартный поиск изображений и затрудняет проверку личности.
После создания визуальной «легенды» начинается этап эмоционального вовлечения. Современные языковые модели позволяют выстраивать персонализированную переписку: алгоритмы анализируют ответы собеседника и подстраивают стиль общения, темы и эмоциональную подачу. В результате у жертвы быстро формируется ощущение близости, внимания и полной совместимости, подкрепленное разговорами о будущем.
Когда эмоциональная связь закреплена, мошенник сознательно избегает реального контакта. Под разными предлогами он отказывается от видеозвонков в реальном времени и личных встреч, ссылаясь на травмы, сложные жизненные обстоятельства или занятость. Параллельно в общение постепенно вводится финансовая тема — либо через демонстрацию мнимых успехов в инвестициях и криптовалюте, либо через рассказы о внезапных проблемах, требующих срочных средств.
Завершающий этап схемы, как отмечает эксперт, всегда сводится к просьбе о переводе денег. Поводом может стать лечение, «выгодная сделка» ради общего будущего или помощь в безвыходной ситуации. После получения средств контакт, как правило, обрывается.
Для защиты от подобных атак специалисты рекомендуют настаивать на живой видеосвязи и не ограничиваться заранее присланными записями. Дополнительной мерой может стать просьба выполнить простое спонтанное действие во время звонка, что позволяет выявить подмену реального человека цифровым аватаром. Также подчеркивается необходимость полного отказа от обсуждения финансовых вопросов с людьми, которых не видели вживую, и недопустимость передачи банковских данных, кодов и доступов. Подозрительно «идеальные» профили и слишком гладкие истории эксперты советуют рассматривать как возможный признак мошеннической схемы.
Читайте также: Ученые назвали ранние симптомы одного из самых смертельных видов рака.