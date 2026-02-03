В Москве ожидаются переменная облачность и до 15 градусов мороза

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и температура до минус 15 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от минус 15 до минус 13 градусов. В ночь на среду она может опуститься до минус 20 градусов.
Ветер западный, 3−8 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.
В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от минус 18 до минус 13 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 23 градуса.
В Московском регионе действует оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов до 7 февраля.