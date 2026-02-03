Диетолог Поляков сказал, сколько можно есть картофеля в день

«В среднем в день допустимо съесть порядка 200−300 грамм картошки с учётом того, что в рационе есть и другие углеводы. Идеально сочетать картофель с рыбой, можно с мясом. Можно подавать с некрахмалистыми овощами: помидорами, огурцами, капустой. Это все прекрасно сочетается», — объяснил Поляков.