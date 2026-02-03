Диетолог Поляков сказал, сколько можно есть картофеля в день

Картошка — один из самых распространенных и часто употребляемых продуктов. сколько на самом деле можно съедать картошки в день, рассказал aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
Картофель является источником витаминов (C, группы B), минералов (калий, магний, фосфор), клетчатки и антиоксидантов, а также является источником энергии.
«В среднем в день допустимо съесть порядка 200−300 грамм картошки с учётом того, что в рационе есть и другие углеводы. Идеально сочетать картофель с рыбой, можно с мясом. Можно подавать с некрахмалистыми овощами: помидорами, огурцами, капустой. Это все прекрасно сочетается», — объяснил Поляков.
