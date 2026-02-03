Названы регионы, где водители и пешеходы реже всего нарушали ПДД

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Меньше всего нарушителей правил дорожного движения среди пешеходов и водителей в 2025 году зафиксировано в Калмыкии, а среди пассажиров — в Чечне, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, за 2025 год на территории всей России зафиксировано более 12,5 миллиона нарушителей ПДД. При этом среди водителей — более 11,447 миллиона человек, среди пешеходов — более 968 тысяч и среди пассажиров — более 173 тысяч, что в пересчете на 100 тысяч человек населения РФ составляет более 7 839, 663 и 119 человек соответственно.
Как следует из статистических данных, меньше всего нарушителей среди водителей авто было зафиксировано в Калмыкии — 1724 человека на 100 тысяч населения республики, что почти в 4,5 раза меньше общероссийского уровня. Также меньше всего нарушали ПДД в Самарской и Костромской области — 3367 и 3482 человека на 100 тысяч жителей соответствующих регионов.
Среди пешеходов меньше всего нарушали правила дорожного движения в прошлом году также в Калмыкии — четыре человека на 100 тысяч населения региона, а в Карачаево-Черкессии и Ингушетии — 14 и 31 таких пешеходов также на 100 тысяч жителей. Среди пассажиров меньше всего нарушителей зафиксировано в Чечне — всего два человека за год, в Калмыкии — 18 человек, а в Карачаево-Черкессии — шесть человек.