Названы регионы, где водители и пешеходы реже всего нарушали ПДД

Среди пешеходов меньше всего нарушали правила дорожного движения в прошлом году также в Калмыкии — четыре человека на 100 тысяч населения региона, а в Карачаево-Черкессии и Ингушетии — 14 и 31 таких пешеходов также на 100 тысяч жителей. Среди пассажиров меньше всего нарушителей зафиксировано в Чечне — всего два человека за год, в Калмыкии — 18 человек, а в Карачаево-Черкессии — шесть человек.