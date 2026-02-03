Еще недоступнее: налоговая служба в марте закрывает 4 офиса в Омской области

В ведомстве оптимистично сообщают, что прекращение деятельности указанных офисов не приведет к снижению доступности получения государственных услуг, предоставляемых налоговыми органами. Оказание государственных услуг налогоплательщикам будет осуществляться в Межрайонной ИФНС России № 8 по Омской области по адресу: г. Омск, ул. Б. Катышева, д. 27, или в ближайших офисах МФЦ по адресам: г. Исилькуль, ул. Коммунистическая, д. 14; с. Азово, пл. Возрождения, д. 3. А также в Межрайонной ИФНС России № 9 по Омской области по адресу: г. Омск, ул. Магистральная, 82б, или в ближайших офисах МФЦ по адресам: г. Калачинск, ул. Ленина, д. 49; г. Тара, ул. Ленина, д. 68 б.