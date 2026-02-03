Среди регионов Украины больше всего погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю приходится на Полтавскую область. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
— Полтавская область практически каждую неделю удерживает лидерство по количеству потерь среди украинских регионов. Чем не угодил столь тихий украинский регион для киевского режима, до сих пор не ясно, — сообщил ТАСС в силовых структурах.
По его словам, местные СМИ сообщили о гибели 27 человек родом из области на прошлой неделе, часть из которых — опознанные тела, переданные Россией в рамках гуманитарного обмена.
Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины зачастую используют передвижные военные крематории, что помогает скрывать настоящее число потерь.
2 февраля глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что с июня 2025 года Россия передала Украине более 12 тысяч тел погибших солдат, взамен Москва получила более 200 тел.
20 ноября украинский координационный штаб сообщил, что РФ передала Украине тысячу тел военных ВСУ. Военный корреспондент Александр Коц отметил, что российская сторона получила 30 тел от Украины.