Собаки и кошки отправились в пять стран из аэропорта Хабаровска

Россельхознадзор оформил ветеринарные сертификаты на собак и кошек.

Источник: Freepik

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в период с 1 по 30 января 2026 года провело ветеринарный контроль и оформило необходимые документы на вывоз 12 домашних животных из международного аэропорта «Хабаровск (Новый)».

Среди вывезенных питомцев — 7 собак и 5 кошек. Животные сопровождали своих владельцев в пяти государствах. Наиболее популярным направлением стал Таиланд: туда отправились 5 собак и 1 кошка. На втором месте — Южная Корея, куда вылетели 2 кошки и 1 собака.

Кроме того, по одной кошке уехали в Узбекистан и Турцию. Одна собака отправилась в Сербию.

В ведомстве напомнили, что владельцы животных могут заранее подать заявление на оформление ветеринарного сертификата через сайт Россельхознадзора. Также документ можно получить в территориальном управлении ведомства по месту проживания (отправки) питомца. На сайте Россельхознадзора размещена подробная инструкция для путешествующих с животными‑компаньонами.

Для сравнения: в 2025 году с территории Хабаровского края за границу вывезли 155 животных‑компаньонов — все с оформленными ветеринарными сертификатами.