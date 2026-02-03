Собаки и кошки отправились в пять стран из аэропорта Хабаровска

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в период с 1 по 30 января 2026 года провело ветеринарный контроль и оформило необходимые документы на вывоз 12 домашних животных из международного аэропорта «Хабаровск (Новый)».
Среди вывезенных питомцев — 7 собак и 5 кошек. Животные сопровождали своих владельцев в пяти государствах. Наиболее популярным направлением стал Таиланд: туда отправились 5 собак и 1 кошка. На втором месте — Южная Корея, куда вылетели 2 кошки и 1 собака.
Кроме того, по одной кошке уехали в Узбекистан и Турцию. Одна собака отправилась в Сербию.
В ведомстве напомнили, что владельцы животных могут заранее подать заявление на оформление ветеринарного сертификата через сайт Россельхознадзора. Также документ можно получить в территориальном управлении ведомства по месту проживания (отправки) питомца. На сайте Россельхознадзора размещена подробная инструкция для путешествующих с животными‑компаньонами.
Для сравнения: в 2025 году с территории Хабаровского края за границу вывезли 155 животных‑компаньонов — все с оформленными ветеринарными сертификатами.