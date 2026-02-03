Ричмонд
Президент Италии призвал к олимпийскому перемирию на время зимних Игр

Президент Италии Серджо Маттарелла выступил с призывом к соблюдению олимпийского перемирия на время проведения зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Он подчеркнул, что спорт является мирным взаимодействием, противостоящим насилию, и попросил с упорной решимостью обеспечить повсеместное прекращение огня, пишет ANSA.

Глава Национального олимпийского комитета Италии Лучано Буонфильо поддержал это предложение, напомнив о древнегреческой традиции экехейрии, требовавшей откладывать конфликты на период соревнований. Он выразил надежду, что олимпийское движение станет «маяком мира».

Олимпийское перемирие, возрождённое по инициативе Греции в 1993 году резолюцией ООН, призвано обеспечить безопасность спортсменов и зрителей.

Олимпиада пройдёт с 6 по 22 февраля. Россию на Играх будут представлять 13 спортсменов, они выступят в нейтральном статусе. Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри при этом не называет временные рамки для полного возвращения российских спортсменов и восстановления статуса Олимпийского комитета России.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

