Объяснено, когда опоздание на работу может закончиться увольнением

Работодатели вправе уволить сотрудника за опоздание, если его отсутствие на рабочем месте превышает четыре часа подряд. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.
По его словам, опоздание продолжительностью до четырех часов не может служить основанием для увольнения. Однако более длительное отсутствие уже квалифицируется как прогул и может повлечь расторжение трудового договора. При этом регулярные опоздания, даже кратковременные, могут стать поводом для дисциплинарных взысканий.
Эксперт подчеркнул, что действующее трудовое законодательство прямо запрещает работодателям применять к сотрудникам штрафы. Трудовой кодекс РФ предусматривает только дисциплинарные меры — замечание, выговор или увольнение — в случаях, когда работник ненадлежащим образом исполняет свои обязанности.
Вместе с тем Машаров уточнил, что в отдельных ситуациях возможно депремирование. Это допустимо лишь при условии, что система премий закреплена в локальных нормативных актах организации и в них прямо указано, что опоздание является основанием для лишения премии. Во всех остальных случаях удержание денежных средств из заработной платы за опоздание является незаконным.
По словам эксперта, если работодатель все же удержал деньги, сотрудник вправе требовать их возврата. Для защиты своих прав он может обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.
Машаров также напомнил об ответственности работодателей. За введение штрафов для штатных работников, оформленных по Трудовому кодексу РФ, предусмотрены административные санкции. Согласно статье 5.27 КоАП РФ, штраф для юридических лиц составляет от 30 до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 1 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — также от 1 до 5 тыс. рублей.
