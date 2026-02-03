Объяснено, когда опоздание на работу может закончиться увольнением

Вместе с тем Машаров уточнил, что в отдельных ситуациях возможно депремирование. Это допустимо лишь при условии, что система премий закреплена в локальных нормативных актах организации и в них прямо указано, что опоздание является основанием для лишения премии. Во всех остальных случаях удержание денежных средств из заработной платы за опоздание является незаконным.