Fox News: США встревожены посадкой российского Ил-76 на военном аэродроме Кубы

Американские официальные лица выразили обеспокоенность в связи с посадкой российского военно-транспортного самолета Ил-76 на кубинском военном аэродроме. Об этом сообщил телеканал Fox News.
По данным издания, самолет Ил-76, обычно используемый для перевозки военной техники, приземлился на объекте Сан-Антонио-де-лос-Баньос примерно в 50 километрах к югу от Гаваны.
Отмечается, что эта машина ранее совершала рейсы в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в октябре 2025 года, на фоне роста напряженности между США и Каракасом. Согласно публикации, американские аналитики встревожены активизацией российской авиации в регионе, однако точный характер груза, перевозимого самолетом в последнем рейсе, неизвестен, говорится в сообщении.
30 января Куба объявила о международной чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за действий США. Министр иностранных дел страны Бруно Родригес заявил, что население Кубы при поддержке международного сообщества пришло к выводу, что текущие отношения с американским правительством представляют «необычную и чрезвычайную угрозу».