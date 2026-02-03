Fox News: США встревожены посадкой российского Ил-76 на военном аэродроме Кубы

Отмечается, что эта машина ранее совершала рейсы в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в октябре 2025 года, на фоне роста напряженности между США и Каракасом. Согласно публикации, американские аналитики встревожены активизацией российской авиации в регионе, однако точный характер груза, перевозимого самолетом в последнем рейсе, неизвестен, говорится в сообщении.