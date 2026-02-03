Слепая атака: ВС РФ неожиданными маневрами рвут оборону ВСУ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук после взятия под контроль села Зеленое в Харьковской области назвал aif.ru самое слабое место ВСУ.
Как сообщалось, российские военные при штурме населённого пункта воспользовались густым туманом, который стал для них естественной маскировкой. Погодные условия не позволяли активно работать вражеским беспилотникам. Село было освобождено силами девятого мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север».
«Благодаря тому, что со всех сторон навалился туман, противник не смог использовать беспилотники. “Птички” ослепли, враг ничего не видел. Запускать БПЛА было бессмысленно. А без беспилотников противник в определенных ситуациях практически бессилен», — отметил Матвийчук.
Военный эксперт констатировал, что на сегодняшний день ВСУ достаточно ослаблены: артиллерия уже не может в полной мере реализовать свою огневую мощь и прикрыть пехоту.
«Поэтому противник всегда надеется на свои беспилотники, но на этот раз те не летали. Без огневого прикрытия противник потерпел поражение», — подытожил Матвийчук.
Ранее Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал aif.ru, какие потери мог понести противник при попытке отбить у ВС РФ утраченные опорные пункты в Харьковской области возле населённого пункта Симиновка.