Разработана отечественная технология для создания рентгеновских детекторов

«Ученые Центра “Перспективные технологии в микроэлектронике” Томского государственного университета совместно с ООО “Финпроматом” создали и успешно внедрили на базе ТГУ новую технологию производства VGF (выращивание высококачественных полупроводниковых кристаллов, в том числе и арсенида галлия) HR-GaAs:Cr структур. Данный материал является основой детекторов рентгеновских цветовых изображений, применяемых в промышленности, медицине и науке. Это будет способствовать динамичному развитию приборостроения и обеспечит его независимость от поставок зарубежных компонентов», — сообщили в вузе.