Разработана отечественная технология для создания рентгеновских детекторов

ТОМСК, 3 февраля. /ТАСС/. Ученые Томского госуниверситета разработали отечественную технологию производства материала для выпуска рентгеновских детекторов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
Ранее в стране использовалось оборудование на основе арсенида галлия иностранного производства, которое теперь недоступно. Отмечается, что разработка отечественной технологии — значительный шаг вперед на пути обеспечения технологического лидерства и суверенитета страны.
«Ученые Центра “Перспективные технологии в микроэлектронике” Томского государственного университета совместно с ООО “Финпроматом” создали и успешно внедрили на базе ТГУ новую технологию производства VGF (выращивание высококачественных полупроводниковых кристаллов, в том числе и арсенида галлия) HR-GaAs:Cr структур. Данный материал является основой детекторов рентгеновских цветовых изображений, применяемых в промышленности, медицине и науке. Это будет способствовать динамичному развитию приборостроения и обеспечит его независимость от поставок зарубежных компонентов», — сообщили в вузе.
Созданные структуры прошли все нужные испытания и соответствуют требованиям технического задания для запуска технологии в большую промышленность. Их характеристики не уступают тем, что были у импортных материалов. Уникальный состав материала обеспечивает высокие функциональные качества детекторам, в том числе, максимальную устойчивость к радиации, отметил главный конструктор составной части опытно-конструкторских работ Андрей Зарубин.
По словам директора Центра «Перспективные технологии в микроэлектронике» ТГУ Олега Толбанова, основной задачей университета являлось создать технологию, которая компенсирует влияние хрома в арсенеиде галлия, используя российские материалы.
Материал, созданный по новой технологии, можно использовать для производства многоэлементных сенсоров и цифровых мультиспектральных матричных детекторов рентгеновских изображений, которые нужны для промышленной дефектоскопии, медицинской радиографии и научных приборов.