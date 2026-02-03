Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Думе назвали назвали вид спорта, который могут разбанить вслед за российским футболом

Снятие запрета на участие российских футболистов в международных турнирах может привести к пересмотру ограничений и для хоккейных команд.

Снятие запрета на участие российских футболистов в международных турнирах может привести к пересмотру ограничений и для хоккейных команд. Такое мнение в беседе с aif.ru высказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

По ее словам, если международные организации вернут российские команды в футбол, аналогичный вопрос неизбежно встанет и по хоккею. Журова выразила надежду, что после недавних заявлений руководства ФИФА будет проведено голосование о возвращении россиян на международную арену.

Она подчеркнула, что действующие запреты выглядят абсурдно и носят избирательный характер. По мнению депутата, вслед за футболом и хоккеем допуск могут получить и команды в других видах спорта — баскетболе, волейболе и других дисциплинах.

Российские футбольные клубы и сборные остаются отстраненными от международных соревнований на неопределенный срок, аналогичные ограничения с 2022 года действуют и в хоккее.