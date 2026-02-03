В 2029 году Зимняя Азиада вернется в Алматы, утверждает Xinhua

В 2022 году Игры отдали Саудовской Аравии, однако амбициозный проект масштабных соревнований по зимним видам спорта в пустыне был остановлен, о чем стало известно в январе. Проблема заключается в значительном отставании темпов строительства суперсовременного города Неом, в котором планировалось провести соревнования. В частности, горнолыжный курорт Тройена точно не успеют сдать в эксплуатацию к 2029 году.
Алматы совместно с Астаной в 2011 году уже была столицей Азиады. После чего провел Зимнюю Универсиаду-2017 и в голосовании МОК уступил Пекину право на проведение Белой Олимпиады 2022 года.
Зимние Азиатские игры проходят раз в четыре года. В 2025 году соревнования принимал китайский Харбин, в 2021-м из-за пандемии их отменили. До этого столицами Игр были Саппоро и Обихоро (2017), Астана и Алматы (2011), Чанчунь (2027), Аомори (2023), Канвондо (1999), Харбин (1996) и Саппоро (1990, 1986).