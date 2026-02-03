В 2029 году Зимняя Азиада вернется в Алматы, утверждает Xinhua

В 2022 году Игры отдали Саудовской Аравии, однако амбициозный проект масштабных соревнований по зимним видам спорта в пустыне был остановлен, о чем стало известно в январе. Проблема заключается в значительном отставании темпов строительства суперсовременного города Неом, в котором планировалось провести соревнования. В частности, горнолыжный курорт Тройена точно не успеют сдать в эксплуатацию к 2029 году.