Овечкин отдал голевую передачу и помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» уверенно переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в столице США завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев, которые после пропущенной шайбы в первом периоде забросили четыре.

В составе победителей отличились Мартин Фехервари, Энтони Бовиллье, Ник Дауд и Джон Карлсон. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей, нанёс два броска в створ и провёл два силовых приёма.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд, в то время как «Айлендерс» потерпели второе поражение подряд. В следующем матче «столичные» сыграют на выезде с «Флайерз», а «Айлендерс» примет дома «Питтсбург Пингвинз».

Ранее Life.ru показывал, как Овечкин дважды силовым приёмом свалил игроков «Детройта» в матче НХЛ. Пострадали швед Эльмер Седерблом, а также канадец Бен Шьяро.

Все о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

