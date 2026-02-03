Овечкин отдал голевую передачу и помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» уверенно переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в столице США завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев, которые после пропущенной шайбы в первом периоде забросили четыре.