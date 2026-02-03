Овечкин отдал голевую передачу и помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

В составе победителей отличились Мартин Фехервари, Энтони Бовиллье, Ник Дауд и Джон Карлсон. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей, нанёс два броска в створ и провёл два силовых приёма.
«Вашингтон» одержал третью победу подряд, в то время как «Айлендерс» потерпели второе поражение подряд. В следующем матче «столичные» сыграют на выезде с «Флайерз», а «Айлендерс» примет дома «Питтсбург Пингвинз».
Ранее Life.ru показывал, как Овечкин дважды силовым приёмом свалил игроков «Детройта» в матче НХЛ. Пострадали швед Эльмер Седерблом, а также канадец Бен Шьяро.
