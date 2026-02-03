Огнем по ведьмам: в Донбассе и Запорожье обнаружили женские роты ВСУ

«Такие подразделения работают не только в ДНР, но и, например, в Запорожье. Ранее был объявлен набор в эти роты, они прошли обучение и теперь выходят на линию боевого соприкосновения. Соответственно, это обычные бойцы на зарплате. Конечно, они не на самой передовой, но в любом случае обнаруженный пункт управления беспилотниками ВСУ будет сразу уничтожен», — пояснил Михайлов.