Ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает динамично меняться. ВС России добиваются серьезных успехов, а вооруженные формирования Украины несут значительные потери.
В этих условиях все больше украинских военных, включая женщин, оказываются перед тяжелым выбором.
Военный эксперт Евгений Михайлов в эксклюзивной беседе с корреспондентом aif.ru подробно рассказал о сложной ситуации для ВСУ в Запорожье, о появлении на фронте специализированных женских подразделений и о том, что ждет их в случае пленения.
Котлы, безысходность и белые флаги.
Ситуация на разных направления СВО развивается стремительно и не в пользу Вооруженных сил Украины. По данным военного эксперта Евгения Михайлова, украинские бойцы, оказавшись в безысходном положении, массово бегут или сдаются в плен.
«В силу безысходности в ВСУ происходит оставление позиций либо массовая сдача в плен. Конечно, сдаются и женщины из украинской армии», — отметил эксперт.
Для тех, кто оказался в «котле», сдача в плен становится единственным разумным шансом сохранить жизнь.
«Девушки на зарплате»: кто такие женщины-операторы БПЛА ВСУ.
Параллельно поступает информация о появлении на фронте новых украинских подразделений. Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВС России действует украинская женская рота беспилотных систем.
Эксперт Евгений Михайлов подтвердил эту информацию и добавил важные детали.
«Такие подразделения работают не только в ДНР, но и, например, в Запорожье. Ранее был объявлен набор в эти роты, они прошли обучение и теперь выходят на линию боевого соприкосновения. Соответственно, это обычные бойцы на зарплате. Конечно, они не на самой передовой, но в любом случае обнаруженный пункт управления беспилотниками ВСУ будет сразу уничтожен», — пояснил Михайлов.
Таким образом, «киевский режим», по словам эксперта, целенаправленно вовлекает женщин в боевые действия, используя их для операций с дронами, которые могут наносить значительный урон.
«К ним будет нормальное отношение»: статус военнопленной.
Один из ключевых вопросов, возникающих в связи с появлением женщин на фронте, — это их статус в случае пленения. Евгений Михайлов дал на этот счет однозначный комментарий, разделив женщин-военнослужащих ВСУ на категории.
«К украинкам из ВСУ в российском плену относятся нормально. К тем, кто занимается вспомогательной деятельностью, врачебной помощью и так далее. Если попадаются женщины-операторы БПЛА к ним тоже будет отношение нормальное. Если это не наемницы, а женщины из числа украинок. Русские в любом случае никогда не обижают женщин. Все будет по закону», — разъяснил аналитик.
Он подчеркнул, что Российская Федерация соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. После взятия в плен всех бойцов ВСУ ждет либо суд за доказанные военные преступления, либо возвращение на Украину в рамках обмена.
«У тех, кто сам сдается в российский плен, проблем нет. К ним будет достойное отношение, но потом все равно будет суд», — резюмировал эксперт.
«С ними разговор короткий»: почему снайперш в плен берут реже.
Однако эксперт отдельно выделил одну категорию, к которой на поле боя везде относятся по особым правилам. Речь идет о снайперах.
«В случае с женщинами-снайпершами ситуация обстоит иначе. Им должно повезти, чтобы именно попасть в плен. Если попала, то все будет нормально. Как правило, с ними разговор короткий. Это мировая практика, не только у нас. Снайпер — враг, человек, который уничтожает живую силу, следовательно, с ним разговор другой», — пояснил военный аналитик.
Снайпер, целенаправленно уничтожающий личный состав, во всех армиях мира считается одной из самых опасных и приоритетных целей. Это часто не оставляет им шансов для сдачи в плен, так как их позиции подавляются всеми доступными средствами.
Эта суровая реальность боя касается как мужчин, так и женщин, взявших в руки снайперскую винтовку.
«Разносят сразу»: беспристрастность артиллерии.
Когда речь заходит об уничтожении угрозы, пол оператора БПЛА не имеет никакого значения.
«Когда обнаруживается пункт управления БПЛА, там никто не церемонится, разносят сразу. Женщины там или мужчины — неважно», — добавил он.
Это железное правило современной войны: выявленная точка управления беспилотниками, откуда наносятся удары по российским позициям, подлежит немедленному поражению. Никакой дискриминации по признаку пола — только военная необходимость.
Таким образом, текущая оперативная обстановка, по мнению эксперта, четко указывает на тренды. С одной стороны, ВСУ, неся потери, все активнее привлекают женщин к различным видам боевой деятельности.
С другой — российская армия действует максимально эффективно и профессионально: там, где требуется жесткое силовое воздействие, оно применяется беспристрастно, а в случае пленения военнослужащих, включая женщин, гарантируются нормы международного права, за исключением случаев совершения ими военных преступлений.
Для многих украинских военных на разных участках фронта гуманный выход из безысходной ситуации уже найден — это добровольная сдача в плен.