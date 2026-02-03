ВС РФ запретил конфисковывать изъятые при обыске деньги: вот при каком условии это правило действует

ВС рассмотрел ситуацию, в которой у осуждённого за мошенничество в особо крупном размере были конфискованы деньги, ранее изъятые при обыске. При этом доказательств того, что именно эти средства получены преступным путём, не было представлено. Верховный суд отменил это решение.