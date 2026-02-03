ВС РФ запретил конфисковывать изъятые при обыске деньги: вот при каком условии это правило действует

Верховный суд РФ указал на незаконность конфискации денег, изъятых в ходе обыска, если нет доказательств, что эти средства были получены преступным путём. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на решение верховной судебной инстанции.
ВС рассмотрел ситуацию, в которой у осуждённого за мошенничество в особо крупном размере были конфискованы деньги, ранее изъятые при обыске. При этом доказательств того, что именно эти средства получены преступным путём, не было представлено. Верховный суд отменил это решение.
«В описательно-мотивировочной части обвинительного приговора, предусматривающего конфискацию имущества, следует приводить доказательства того, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования организованной группы», — сказано в решении ВС.
Накануне в Краснодаре вынесено очередное решение о конфискации активов по коррупционному делу, перечень конфискованного занял несколько томов.
Тем временем экс-прокурор Скуратов поддержал идею расширить применение конфискации в делах о коррупции.