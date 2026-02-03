В Госдуме предложили включать уход за ребенком в стаж для досрочной пенсии: кого коснутся изменения

В России предложили включать отпуск по уходу за ребенком в льготный стаж для досрочного назначения пенсии. В категорию льготников попадали бы медработники, педагоги и другие социально значимые категории. С таким предложением к главе Минтруда Антону Котякову обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова, сообщает ТАСС со ссылкой на обращение.