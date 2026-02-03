В Госдуме предложили включать уход за ребенком в стаж для досрочной пенсии: кого коснутся изменения

В России предложили включать отпуск по уходу за ребенком в льготный стаж для досрочного назначения пенсии. В категорию льготников попадали бы медработники, педагоги и другие социально значимые категории. С таким предложением к главе Минтруда Антону Котякову обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова, сообщает ТАСС со ссылкой на обращение.
Парламентарий отметила, что сегодня часто меняются понятия общего (трудового) стажа, страхового стажа и специального (льготного) стажа. И это снижает доступность досрочного выхода на пенсию. ТК РФ учитывает отпуск по уходу для трудовых гарантий, но для досрочной пенсии не засчитывает.
Потому, уверена Лантратова, включить в стаж уход за ребенком для льготников представляется целесообразным.
Ранее депутат Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, подготовил законопроект о ежемесячных выплатах для малообеспеченных семей на детей до 18 лет.
А Яна Лантратова предложила назначать выплаты пособия по уходу за ребенком с учетом всех мест работы новоиспеченной матери.