В Госдуме предложили включать уход за ребенком в стаж для досрочной пенсии: кого коснутся изменения

В Госдуме хотят включить уход за ребенком в льготный стаж для досрочной пенсии.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили включать отпуск по уходу за ребенком в льготный стаж для досрочного назначения пенсии. В категорию льготников попадали бы медработники, педагоги и другие социально значимые категории. С таким предложением к главе Минтруда Антону Котякову обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова, сообщает ТАСС со ссылкой на обращение.

Парламентарий отметила, что сегодня часто меняются понятия общего (трудового) стажа, страхового стажа и специального (льготного) стажа. И это снижает доступность досрочного выхода на пенсию. ТК РФ учитывает отпуск по уходу для трудовых гарантий, но для досрочной пенсии не засчитывает.

Потому, уверена Лантратова, включить в стаж уход за ребенком для льготников представляется целесообразным.

Ранее депутат Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, подготовил законопроект о ежемесячных выплатах для малообеспеченных семей на детей до 18 лет.

А Яна Лантратова предложила назначать выплаты пособия по уходу за ребенком с учетом всех мест работы новоиспеченной матери.