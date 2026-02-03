Ричмонд
Жители Перми бьют тревогу из-за того, что в Черняевском лесу голодают птицы

По словам общественников, естественные кормовые запасы уже полностью истощились.

Источник: Аргументы и факты

Еда закончилась у птиц в Черняевском лесу, сообщили члены ТОС «Парковый-2» в Дзержинском районе Перми.

Члены Совета ТОС во время прогулки по Черняевскому лесу обратили внимание на поведение птиц: пернатые беспокойно перелетели с ветки на ветку так, будто пытались согреться. Взволнованные активисты решили проверить известные им места для кормления — и выяснили, что еды в кормушках нет, а подходы к ним завалены снегом. При этом естественные кормовые запасы уже истощились.

«Все дикие яблоки и боярышник уже съедены, — сообщили в ТОС. — До весны ещё далеко, а кормиться пернатым нечем».

Активисты призвали всех неравнодушных жителей Перми помочь в подкормке зимующих в лесу птиц. Лучший способ сделать это — принести в одну из кормушек сырые семена подсолнечника. В ТОС подчёркивают: чем больше людей откликнется на призыв о помощи, тем выше шансов сохранить популяцию птиц.