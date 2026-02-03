Жители Перми бьют тревогу из-за того, что в Черняевском лесу голодают птицы

Члены Совета ТОС во время прогулки по Черняевскому лесу обратили внимание на поведение птиц: пернатые беспокойно перелетели с ветки на ветку так, будто пытались согреться. Взволнованные активисты решили проверить известные им места для кормления — и выяснили, что еды в кормушках нет, а подходы к ним завалены снегом. При этом естественные кормовые запасы уже истощились.