Посол России прокомментировал сообщения о «вызове на ковер» в Ташкенте

На минувшей неделе Ерхов встретился с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Олимжоном Абдуллаевым. Обсуждались вопросы совершенствования трудовой миграции и создание благоприятных условий для законной трудовой деятельности узбекистанцев в России. В частности, узбекская сторона подчеркнула важность недопущения ущемления прав и человеческого достоинства граждан республики в ходе проведения миграционных проверок и рейдовых мероприятий в России.