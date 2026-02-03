Ричмонд
Посол России прокомментировал сообщения о «вызове на ковер» в Ташкенте

Ерхов: комментарии о вызове на ковер в Ташкенте посла РФ являются фейками.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 3 фев — РИА Новости. Посольство России в Узбекистане наладило с узбекистанской стороной конструктивный диалог, комментарии в соцсетях и СМИ о якобы «вызове на ковер» являются фейками, заявил РИА Новости глава дипмиссии Алексей Ерхов.

На минувшей неделе Ерхов встретился с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Олимжоном Абдуллаевым. Обсуждались вопросы совершенствования трудовой миграции и создание благоприятных условий для законной трудовой деятельности узбекистанцев в России. В частности, узбекская сторона подчеркнула важность недопущения ущемления прав и человеческого достоинства граждан республики в ходе проведения миграционных проверок и рейдовых мероприятий в России.

«Что касается различных дезинформирующих читателей комментариев по поводу состоявшейся встречи — вроде “вызвали на ковер”, “пропесочили” — то можем лишь отметить их фейковый характер. Неплохо было бы перед публикацией информацию проверять», — сказал Ерхов, рассказывая о деталях прошедшей встречи.

Дипломат отметил, что российское посольство в Ташкенте «всегда открыто к контактам со СМИ и блогерами».

«С узбекистанской стороной у нас налажен хороший конструктивный диалог. Традиционно к российским послам в Ташкенте относятся с должным уважением», — добавил дипломат.

Ерхов был назначен на должность посла РФ в Узбекистане 5 сентября 2025 года указом президента России Владимира Путина. С июня 2017 года он работал послом в Турции. Указом российского президента 28 января Ерхов был награжден орденом Александра Невского.