Посол России прокомментировал сообщения о «вызове на ковер» в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 3 фев — РИА Новости. Посольство России в Узбекистане наладило с узбекистанской стороной конструктивный диалог, комментарии в соцсетях и СМИ о якобы «вызове на ковер» являются фейками, заявил РИА Новости глава дипмиссии Алексей Ерхов.
На минувшей неделе Ерхов встретился с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Олимжоном Абдуллаевым. Обсуждались вопросы совершенствования трудовой миграции и создание благоприятных условий для законной трудовой деятельности узбекистанцев в России. В частности, узбекская сторона подчеркнула важность недопущения ущемления прав и человеческого достоинства граждан республики в ходе проведения миграционных проверок и рейдовых мероприятий в России.
«Что касается различных дезинформирующих читателей комментариев по поводу состоявшейся встречи — вроде “вызвали на ковер”, “пропесочили” — то можем лишь отметить их фейковый характер. Неплохо было бы перед публикацией информацию проверять», — сказал Ерхов, рассказывая о деталях прошедшей встречи.
Дипломат отметил, что российское посольство в Ташкенте «всегда открыто к контактам со СМИ и блогерами».
«С узбекистанской стороной у нас налажен хороший конструктивный диалог. Традиционно к российским послам в Ташкенте относятся с должным уважением», — добавил дипломат.
Ерхов был назначен на должность посла РФ в Узбекистане 5 сентября 2025 года указом президента России Владимира Путина. С июня 2017 года он работал послом в Турции. Указом российского президента 28 января Ерхов был награжден орденом Александра Невского.