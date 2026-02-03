Омич пропил и проел 83 тысячи рублей, которые ему перевели на карту по ошибке

Шикарно гульнул на внезапно пришедшие карточку деньги житель поселка Русская Поляна. Внушительная сумма в размере 90 тысяч рублей пришла к нему по ошибке. Возвращать деньги хозяину ранее судимый за убийство сельчанин не стал. Теперь его ждет суд.
В отделение МВД России по Русско-Полянскому району обратился 46-летний местный житель с заявлением о хищении 90 тысяч рублей. При опросе потерпевшего полицейские выяснили, что мужчина хотел перевести деньги на счет родственнику, но ошибся при вводе номера телефона, и вся сумма ушла на карту другого человека. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что деньги поступили 43-летнему жителю Русской Поляны. Сельчанин пояснил, что всю сумму якобы списала служба судебных приставов, поскольку все его счета арестованы за некие долги.
Полицейские опровергли эту версию и доказали, что мужчина не предпринял никаких мер по возврату ошибочно перечисленных ему средств, несмотря на неоднократные требования потерпевшего, 83 тысячи рублей он успел потратить в магазинах на алкоголь и продукты. На мужчину, ранее судимого за хищение чужого имущества, а также за убийство, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На данный момент подозреваемый вернул заявителю 7 тысяч рублей. Фигурант трудится разнорабочим на сельскохозяйственном предприятии, располагает имуществом, которое, в случае необходимости, может быть арестовано по ходатайству следствия.