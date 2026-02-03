Омич пропил и проел 83 тысячи рублей, которые ему перевели на карту по ошибке

Полицейские опровергли эту версию и доказали, что мужчина не предпринял никаких мер по возврату ошибочно перечисленных ему средств, несмотря на неоднократные требования потерпевшего, 83 тысячи рублей он успел потратить в магазинах на алкоголь и продукты. На мужчину, ранее судимого за хищение чужого имущества, а также за убийство, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На данный момент подозреваемый вернул заявителю 7 тысяч рублей. Фигурант трудится разнорабочим на сельскохозяйственном предприятии, располагает имуществом, которое, в случае необходимости, может быть арестовано по ходатайству следствия.