Мэр Хабаровска требует от коммунальщиков расчистить заваленные снегом дворы

Ежегодная зимняя проблема снова встала перед жителями Хабаровска: многие дворы и улицы до сих пор занесены снегом и покрыты наледью. В ответ на жалобы горожан мэр Сергей Кравчук ужесточил требования к коммунальным службам, потребовав немедленного и полного соблюдения графиков уборки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Специализированные предприятия благоустройства работают в круглосуточном режиме. Только за прошлую неделю с улиц города вывезено более 3,5 тысяч кубометров снега и использовано 440 кубов песко-соляной смеси для борьбы с гололёдом.
Работы ведутся по всему городу: бригады МБУ «Южное» расширяли проезжую часть на центральных улицах, «Север» приводил в порядок улицы Серышева и Калинина, а «Восток» обеспечивал чистоту на Большой и Воронежской.
Мэр лично контролирует ход работ и предупредил о дисциплинарных взысканиях за срывы сроков. «Жители должны видеть результат — чистые и безопасные улицы», — подчеркнул Кравчук.
Отдельно глава города обратил внимание на проблему стихийных парковок, которые мешают работе снегоуборочной техники. Он напомнил о штрафах и эвакуации автомобилей, а также призвал водителей следить за графиком работ в телеграм-канале мэрии. «Уважаемые водители, давайте действовать сообща, чтобы Хабаровск был чистым и комфортным для всех», — добавил мэр.