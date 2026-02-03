Мэр Хабаровска требует от коммунальщиков расчистить заваленные снегом дворы

Отдельно глава города обратил внимание на проблему стихийных парковок, которые мешают работе снегоуборочной техники. Он напомнил о штрафах и эвакуации автомобилей, а также призвал водителей следить за графиком работ в телеграм-канале мэрии. «Уважаемые водители, давайте действовать сообща, чтобы Хабаровск был чистым и комфортным для всех», — добавил мэр.