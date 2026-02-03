В Иркутской области выявили более 12 тысяч новых случаев рака за год

В Иркутской области в прошлом 2025 году врачи обнаружили злокачественные опухоли у 12 712 человек. По данным заместителя главврача областного онкодиспансера Марии Монаховой, из этого числа 5859 пациентов — мужчины, а 6853 — женщины. Чаще всего врачи диагностировали рак кожи (12,1% случаев), молочной железы (10,9%) и легких (10,5%).
В 2025 году от онкологии скончались 4789 жителей области. Общий показатель смертности немного снизился по сравнению с предыдущим годом. Чаще всего причиной смерти становятся опухоли легких, ободочной кишки, желудка и молочной железы.
Более 55% случаев рака обнаружили на ранних стадиях. Удалось снизить и долю пациентов, умирающих в первый год после диагноза, а пятилетняя выживаемость превысила плановый уровень. Для помощи онкобольным в области работают 42 первичных онкокабинета и 18 специализированных амбулаторных центров. За год врачи приняли почти 117 тысяч пациентов.
