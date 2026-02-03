В Иркутской области выявили более 12 тысяч новых случаев рака за год

Более 55% случаев рака обнаружили на ранних стадиях. Удалось снизить и долю пациентов, умирающих в первый год после диагноза, а пятилетняя выживаемость превысила плановый уровень. Для помощи онкобольным в области работают 42 первичных онкокабинета и 18 специализированных амбулаторных центров. За год врачи приняли почти 117 тысяч пациентов.