Последняя роль: как воевал и погиб на СВО актер «Универа» Николай Ткаченко

Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкине и с детства мечтал о сцене. В 2021 году он поступил в легендарный Театральный институт имени Бориса Щукина. Он успел поработать в Театре современной драматургии, где, по словам художественного руководителя Артема Данина, «отыграл один сезон до СВО», в частности, в постановке «Не друзья» в роли Пеппе. За свою яркую, но короткую кинокарьеру он снялся в 19 проектах, став узнаваемым лицом на телеэкране.