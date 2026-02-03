Последняя роль: как воевал и погиб на СВО актер «Универа» Николай Ткаченко

В зоне специальной военной операции погиб 36-летний актер Николай Ткаченко, знакомый миллионам зрителей по ролям в популярных сериалах «Универ. 10 лет спустя», «СашаТаня», «Невский» и многих других. Его жизнь, полная творческих планов, оборвалась на красноармейском направлении. В эксклюзивном интервью матери, друзей и коллег раскрываются неизвестные детали его судьбы, последние дни и обстоятельства гибели.
Последнее задание под Красноармейском.
Обстоятельства гибели стали известны aif.ru от самого близкого человека — мамы актера, Инны Ткаченко. Она рассказала, что Николай погиб, возвращаясь с боевого задания.
«Место гибели сначала мне было неизвестно, так как он писал, что их отправили на новое направление, которое запрещено разглашать. Позже от третьих лиц я узнала, что это был Красноармейск (Покровск)», — поделилась Инна Ткаченко.
Актер добровольно ушел на фронт, подписав контракт с Министерством обороны 10 июня 2025 года. Последняя встреча с сыном у матери была за два дня до этого — 8 июня. Сейчас семья столкнулась с новой тяжелой реальностью: тело героя не могут эвакуировать.
«Эвакуация тел осложнена тем, что там сейчас идут тяжёлые бои», — с горечью сообщила мать погибшего.
«Мечтал о Псковской дивизии ВДВ»: почему актер ушел на фронт.
Решение оставить актерскую карьеру и отправиться добровольцем на СВО для многих стало неожиданностью. Однако для самого Николая это был осознанный шаг, корни которого уходят в глубокое личное убеждение и семейную историю.
«Николай всегда мечтал служить в Псковской дивизии ВДВ, именно туда и попал. У него друзья были оттуда», — рассказала Инна Ткаченко.
Его подруга, Дарья Софийская, раскрыла еще одну причину: «Ребята из нашей общей компании попали на СВО и погибли. Насколько мне известно, это и послужило причиной его решения уйти добровольцем».
Примером для него был и дед — полковник медицинской службы. Николай скрывал свое решение от близких, чтобы их не волновать.
«Коля скрывал, что хочет пойти добровольцем в зону СВО, — знал, что я буду сильно переживать. Рассказал всё только тогда, когда уже оказался в зоне боевых действий», — вспоминает Дарья.
Планы и мечты среди обстрелов.
На СВО Николай оставался творческим человеком, душой коллектива. «Один из бойцов подарил ему свою гитару, Николай часто исполнял песни перед бойцами, поднимая боевой дух. Его все очень любили», — рассказывает мама актера.
Но главные творческие планы были связаны с будущим, которое так и не наступило. «Николай мечтал снимать фильмы об СВО. Он был разноплановым актером, и также мечтал участвовать в комедийных проектах», — поделилась Инна Ткаченко.
Подруга актера Дарья подтверждает: он строил грандиозные планы: «Коля часто писал, строил планы на будущее, много смеялся и шутил, обещал прилететь в отпуск».
Одной из последних его творческих работ стал спектакль «Три сестры» для Чеховского фестиваля в Мелихово. Также незадолго до отправки он участвовал в новогоднем проекте Бахрушинского музея, играя Михаила Щепкина.
Карьера, которую запомнят зрители.
Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкине и с детства мечтал о сцене. В 2021 году он поступил в легендарный Театральный институт имени Бориса Щукина. Он успел поработать в Театре современной драматургии, где, по словам художественного руководителя Артема Данина, «отыграл один сезон до СВО», в частности, в постановке «Не друзья» в роли Пеппе. За свою яркую, но короткую кинокарьеру он снялся в 19 проектах, став узнаваемым лицом на телеэкране.
Зрители запомнили его по ролям в «Универе. 10 лет спустя», «Невском. Охота на Архитектора», «СашаТаня», «Тест на беременность», «Бедный олигарх 3» и «Афродеревня». Его последней работой в кино стали съемки в сериале «Три плюс три».
«Самую главную свою роль он сыграл как воин».
Горечь утраты разделяют все, кто знал Николая.
Его подруга Юлия написала пронзительные слова: «6.12.25 года он погиб, освобождая стратегически важный город. Самая главная его роль… Воин. Ушел героем. Замечательный, добрый, талантливый, отзывчивый».
Другая подруга, Елизавета Климчук, которая сейчас готовит спектакль о женах и матерях героев СВО, вспоминает: «Коленька погиб на войне… Вспоминаю, как когда-то ты отдал мне свои последние 5000 рублей, чтобы я смогла заплатить за ремонт своего ноутбука».
Мать актера, Инна Ткаченко, находит силы жить дальше благодаря поддержке близких людей, которые были близки с Николаем.
«Коля был очень добрый, открытый, весёлый. У него осталось много друзей», — говорит она.
Актер, мечтавший снимать кино о героях, сам стал героем. Его жизнь, прерванная войной, навсегда останется в памяти зрителей, друзей и семьи как символ самоотверженности и настоящей, несыгранной любви к Родине.